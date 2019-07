VERETOUT, Entro weekend si chiude con il Milan

Il futuro di Jordan Veretout non è ancora stato definito. Ma, secondo quanto riporta La Nazione, si attende prima del fine settimana l'offensiva definitiva per chiudere la trattativa in favore del Milan, con la cifra che vuole la Fiorentina quasi raggiunta da parte fissa e bonus. Probabilmente, infatti, il francese non si aggregherà alla squadra in partenza per la tournée negli Stati Uniti.