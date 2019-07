VERETOUT, Ecco com'è andata tra Milan e Viola ieri

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta l'incontro avvenuto ieri tra Fiorentina e Milan per portare avanti la trattativa legata a Jordan Veretout. È la terza volta che si muove direttamente Maldini - sottolinea la rosea - le prime due sono state per il neo-rossonero Hernandez e per Ceballos. La posizione del Milan è chiara: i rossoneri contano di spendere a centrocampo solo per il regista, quindi per Veretout cercano delle formule alternative per abbassare il prezzo di 25 milioni richiesto dalla Fiorentina. Ai viola sono state offerte le contropartite Cutrone, Biglia, Laxalt o Borini ma nessuno di questi profili piace: la Fiorentina vuole solo cash. L'offerta al giocatore invece è di un quadriennale a 2 milioni e mezzo a stagione. Le trattative comunque vanno avanti, e nei prossimi giorni Barone e Pradè potrebbero vedere Roma e Napoli per sentire anche il loro lato della campana.