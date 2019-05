VERETOUT, Due giornate fuori: torna per i saluti?

Un po' come l'anno scorso dopo un calcione rifilato a Joao Pedro, Jordan Veretout si è fatto squalificare in questo finale di stagione a causa di qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara. Ma - scrive il Corriere Fiorentino - stavolta per due giornate (dunque una in meno dell'ultimo campionato), di conseguenza il francese potrà almeno concludere l'annata in campo. Resta però un mistero l'involuzione del classe '93, anche alla luce dell'errore di Bergamo a tu per tu con Gollini e nel penalty contro il Sassuolo.