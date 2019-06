VERETOUT, Domani dirà addio alla Fiorentina

Come scrive stamani La Nazione, Jordan Veretout domani dirà addio ai viola. Si è acceso infatti il duello tra Roma e Milan per arrivare al francese. La Fiorentina è intenzionata a monetizzare e pertanto accetterà l'offerta del migliore offerente: ecco perché i giallorossi, pronti a mettere sul piatto 20 milioni, sembrano in vantaggio. Non è però escluso che il Milan possa tornare sotto, magari anche durante una chiacchierata per Cutrone (operazione, quest'ultima, comunque slegata da quella per Veretout).