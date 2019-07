VERETOUT, Con 20 mln la Roma può assicurarselo

Ci sono due incontri a breve, scrive Tuttosport, nell'agenda di Gianluca Petrachi, ds della Roma. Il primo, oggi, è per arrivare a Gianluca Mancini, per il quale i giallorossi non vogliono andare 20 miloni ma sulla cui buona riuscita dell'affare trapela comunque ottimismo. Il secondo è invece per Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina appetito anche dal Milan, con cui però ancora non è stata raggiunta l'intesa economica, dato che la Fiorentina ha detto no ai 18 milioni proposti dai rossoneri. Se a Trigoria confermano una proposta da 20 milioni (e rimane ancora in ballo Defrel), si legge, Veretout si trasferirà presto nella Capitale.