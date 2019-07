VERETOUT, C’è l’offerta del Milan, ma la Roma...

Doppio colpo in arrivo in casa Milan. I rossoneri, come scrive il quotidiano Tuttosport quest’oggi in edicola, starebbero per chiudere sia Bennacer dall’Empoli che Veretout dalla Fiorentina. Boban e Maldini ieri hanno incontrato Joe Barone e Daniele Pradè proprio per parlare del francese. Il Milan ha alzato l’offerta: 18 milioni sul piatto con bonus inclusi. Anche se il club gigliati prende tempo perché Veretout interessa anche ad altre squadra e la dirigenza viola incontrerà anche la Roma.

Capitolo Chiesa: ieri Montella in conferenza stampa ha ribadito che resta: “Lo abbiamo detto 100 volte e non mi risulta che lui non voglia”. La squadra è partita nella giornata di ieri per la tournée americana. Negli USA Federico e il suo entourage incontrerà finalmente Commisso per mettere un punto alla telenovela Chiesa.