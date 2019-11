VENUTI, Notte da jolly: la dedica al baby Tommaso

Spazio anche all'analisi sulla bella prova di Lorenzo Venuti sulle pagine odierne de La Nazione. Come riporta il quotidiano, il terzino aspettava da tempo una serata così, fin da quando all’età di nove anni ha lasciato per la prima volta Incisa per indossare la maglia della Fiorentina. Babbo Marco e mamma Angela, di professione operai, l’hanno sempre saputo che Lollo era un ariete e che presto o tardi si sarebbe tolto grandi soddisfazioni. La notte giusta è stata quella di Reggio, dove il terzino - diventato oramai un jolly per Montella - ha realizzato il primo assist con il club dove è cresciuto e con il quale ha rinnovato da poco il contratto fino al 2023. Al centro di questa storia c’è un ragazzo semplice, con una famiglia umile sempre nei suoi pensieri (tra i suoi tattoo ha gli occhi della sorella Costanza stampati sul braccio) e passato attraverso prove difficili, come l'infortunio al ginocchio nel 2014 a Pescara, città dove Venuti ha conosciuto la fidanzata Augusta. Venuti, per celebrare il primo assist con la Fiorentina, ha scelto di dedicare il suo gesto al piccolo Tommaso, figlio dell’amico Niccolò, venuto alla luce un mese fa ma con già sulle spalle una maglia numero 23 viola. La stessa che è pronto a indossare anche domenica, visto toccherà a lui giocare con il Parma.