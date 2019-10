VECCHIO C.S., E ora? Quale futuro per i campini?

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla di quello che sarà il futuro dell'attuale centro sportivo, alla luce dell'acquisto da parte della Fiorentina dei terreni di Bagno a Ripoli. Come spiega il quotidiano, gli attuali "campini" (1.600 metri quadrati di campi, palestra, ristorante, uffici, una piscinetta, stanze per l’analisi video) è stato pagato dalla Fiorentina ma è di proprietà del Comune, come lo stadio Franchi, e la sua concessione in gestione da parte dell’amministrazione scade nel 2022. La convenzione fissava per stadio e campini un canone annuo partito da 950.000 ed arrivato a 1 milione e 50.000 dal decimo anno in poi. C’è tempo per decidere cosa farne e come gestire il centro sportivo adesso intitolato a Davide Astori ma la questione è già di attualità dopo l’acquisizione dei terreni di Bagno e Ripoli. Per adesso e molto probabilmente anche per i prossimi tre anni nulla cambierà ma per il 2022 si prospettano due scenari: la Fiorentina potrebbe chiedere al Comune la gestione del centro sportivo e magari affittare a sua volta gli spazi ed i campi sportivi; Palazzo Vecchio si riprende tutto o lo dà in gestione ad altri soggetti, magari alle società sportive della zona. La soluzione non sarà semplice.