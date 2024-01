VARGAS, Viola sempre vigile: accordo con il giocatore

© foto di pietro.lazzerini

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio vengono dati alcuni dettagli anche a proposito di Rubén Vargas, giocatore che la Fiorentina continua a monitorare per il proprio reparto offensivo sul mercato: dalla Germania e dall’Augsburg non arrivano risposte né tanto meno aperture al rilancio da cinque a sette milioni, con dentro vari bonus, per arrivare allo svizzero. Il traguardo tuttavia resta possibile intorno ai 7-8 milioni visto che oltretutto la trattativa sarebbe favorita dall’accordo di massima raggiunto da tempo con il giocatore.