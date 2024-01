VARGAS, Viola ora attendono la replica dell'Augsburg

© foto di pietro.lazzerini

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina prima di mollare eventualmente Ruben Vargas (che non ne avrebbe intenzione) attende una risposta definitiva dall’Augsburg. Risposta ai 6 milioni, più bonus facilmente raggiungibili, offerti per arrivare all’esterno svizzero a fronte degli 8-9 milioni che rimangono al momento l’unica richiesta del club tedesco. Brian Rodriguez e Vargas sono due canali che viaggiano in parallelo a distanza di migliaia di chilometri e da cui uscirà un acquisto, meglio se due per provare a dare vivacità all’attacco viola.