VARGAS, Torna di moda lo Zenit di Spalletti

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Juan Manuel Vargas potrebbe essere lontano da Firenze. Il peruviano sta vivendo il suo momento peggiore da quando è a Firenze, con un rendimento al di sotto delle aspettative. Per questo può ancora venire in aiuto il mercato, visto che comunque Vargas continua ad avere diversi estimatori, in particolar modo lo Zenit di Luciano Spalletti: ed è proprio in Russia che Vargas potrebbe trasferirsi, anche a breve termine, visto che l mercato in Russia non è ancora chiuso, con i club che hanno tempo fino al 24 febbraio per chiudere le trattative.