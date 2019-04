VARGAS, Patrimonio da recuperare per Rossi

Anche la Gazzetta dello Sport si concentra su Juan Manuel Vargas. Del peruviano si sono perse le tracce, di quel giocatore devastante ammirato in Champions League nemmeno l'ombra. Il 3-5-2 di Delio Rossi sembrava un modulo cucito per le lui, ma il tecnico viola gli preferisce Pasqual, con i risultati che gli danno ragione: chi gioca ora ha corsa, facilità di cross e resistenza per tenere tutta la fascia. Caratteristiche che al momento non sono nel repertorio di Vargas, appesantito dalla forma fisica non perfetta. Rossi comunque non chiude la porta in faccia al peruviono, anzi, ha più volte ribadito che sta lavorando proprio per ritrovare il Vargas migliore, che resta un patrimonio, non solo tecnico, da recuperare.

