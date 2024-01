VARGAS, Oggi l'offerta formale dei viola da 8 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport(stadio) riporta come oggi sia il giorno della presentazione dell'offerta formale da parte della Fiorentina all'Augsburg per Ruben Vargas. Per l'esterno svizzero che ha fatto sapere, tramite i suoi agenti, che gradirebbe il trasferimento a Firenze, i viola sono disposti a spendere otto milioni. Cinque milioni di parte fissa più una serie di bonus facilmente raggiungibili del totale di tre milioni di euro.

Otto milioni è anche la cifra che dalla Baviera si aspettano per l'ala elvetica fin qui protagonista con una rete e un assist in quindici presenze di Bundesliga. Secondo quanto filtra dagli ambienti vicino al giocatore l'Augsburg dovrebbe rifiutare la prima offerta viola, anche se ci sono i margini per arrivare ad un accordo. Se la Fiorentina alzerà la parte fissa a sei milioni la trattativa potrebbe chiudersi in breve tempo. Questo è quello che spera la società viola che vuole regalare ad Italiano il secondo acquisto, dopo Faraoni, in tempo per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli.