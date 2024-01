VARGAS, Oggi assalto viola. Altrimenti nomi "sott'acqua"

© foto di pietro.lazzerini

Oggi può essere il giorno per chiudere l’affare Ruben Vargas. A riportarlo è il Corriere dello Sport, scrivendo che riprenderanno in giornata i contatti fra Fiorentina e Augsburg. Lo svizzero è il principale nome per gli esterni, e se il tentativo dovesse andare a vuoto difficilmente ci sarebbero ulteriori margini di accordo, visto il tempo agli sgoccioli col mercato che chiude giovedì. La società viola ha ribadito di arrivare fino a 7,5 milioni per prendere il nazionale svizzero - sottolinea il quotidiano -, mentre quella tedesca si sa che fa sempre fatica a scendere sotto i dieci per cedere il proprio calciatore. Distanza abbastanza ampia, però colmabile con un passo in avanti di una e un passo indietro dell’altra, e appunto la giornata odierna darà la fotografia finale della trattativa: difficile immaginare un rinvio a domani.

In alternativa, rimangono i profili di Largie Ramazani dell’Almeria, di Luciano Rodriguez del Liverpool Fc di Montevideo e di Everton del Flamengo, nomi e voci in arrivo specialmente dai rispettivi Paesi, ma la sensazione vera è che gli uomini di mercato di Commisso andrebbero su un altro “sott’acqua” per il quale è logico immaginarsi un’intesa di massima allo sfumare di Vargas - rimarca il giornale -. Oggi, infine, come già confermato ieri sera da FirenzeViola.it, arriverà in città Luis Balbo, venezuelano classe 2006 per la Primavera di Galloppa proveniente a parametro zero dai portoghesi del Famalicao.