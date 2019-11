VAR, Oggi incontro club-arbitri a Roma. La Viola...

La Gazzetta dello Sport rivela come oggi alle ore 12 andrà in scena all'hotel Parco dei Principi, a Roma, un confronto tra arbitri e squadre di Serie A promosso dalla FIGC e dall'AIA. Dopo l'inizio di stagione turbolento questo incontro si è reso necessario per chiarire le posizioni delle parti e le regole che sono state applicate dal VAR. Per la Fiorentina ci saranno Montella, Pradè e Benassi scrive la rosea, in rappresentanza della società che per prima quest'anno ha ricevuto un torto arbitrale, con l'errore di Massa e Valeri contro il Napoli.