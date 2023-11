FirenzeViola.it

Tra i vari nomi che la dirigenza della Fiorentina sta scandagliando per il mercato di gennaio e non solo c'è anche quello di Finn van Breemen, classe 2003 in uscita dal Basilea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al giocatore piacerebbe la destinazione Firenze e vorrebbe giocare in Serie A.