Valentini ha convinto tutti. E domenica è pronto a sfidare il suo (breve) passato

Sulle pagine odierne de La Nazione viene dedicato oggi un focus al buon momento che sta vivendo in maglia gialloblù Nicolas Valentini, l'argentino arrivato a 0 a gennaio alla Fiorentina che è stato però subito girato in prestito al Verona. Non hanno avuto dubbi i tifosi dell’Hellas Verona quando nei giorni scorsi hanno dovuto eleggere il migliore in campo tra i gialloblù nella sfida a San Siro contro il Milan. La maggior parte dei voti arrivati via Instagram sull’account ufficiale del club ha premiato l’ex viola Nicolas Valentini come MVP della gara. Alla prima apparizione da titolare della sua avventura italiana - la settimana prima c’erano stati 21’ nello 0-5 casalingo contro l’Atalanta - e per giunta nella Scala del Calcio, il «Coco» ha convinto davvero tutti ed anche per questo si candida a figurare nell’undici di partenza nella partita di domenica contro la Fiorentina, la squadra che dopo averlo a lungo corteggiato ha deciso di garantirgli, spedendolo all’ombra dell’Arena, quella continuità che difficilmente in viola avrebbe avuto.

Un vero toccasana per il centrale, che oltre a non giocare dal 1’ una partita ufficiale ormai dal 10 aprile dello scorso anno (ovvero da 311 giorni), aveva subito inteso che con Palladino lo spazio sarebbe stato molto poco. La conferma di Comuzzo e l’arrivo sul mercato di Marí dal Monza hanno poi fatto il resto.