V. PARK, Da fonte di entusiasmo a fortino contro i "nemici"

© foto di Claudio Giovannini

Secondo l’edizione odierna del Corriere Fiorentino il Viola Park, che nel momento d’oro di fine anno aveva accolto e moltiplicato l’entusiasmo crescente della piazza, si sta trasformando in un fortino tra nemici da tenere all’esterno e spifferi che rischiano di minare ancora di più il gruppo. Una specie di cortina di ferro che, oltre a tenere fuori le critiche (ma non poi tanto visto che vengono rilanciate per contestarle dallo stesso canale ufficiale) non fa filtrare però nemmeno le perplessità della città. Andrà anche tutto bene - si legge - come viene ripetuto ogni mattina dagli studi del Viola Park ma la Fiorentina nel 2024 ha vinto una sola partita e il primo passo per uscire dalle difficoltà sarebbe rendersene conto e, tutti insieme, provare ad analizzare con lucidità quello che sta succedendo.

Senza cercare nuovi o vecchi nemici, ma cercando di ritrovare uno spirito unitario che il Viola Park dovrebbe rappresentare.