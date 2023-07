V.PARK, Club compra terreni per costruire i parcheggi

La Fiorentina è irritata col Comune di Bagno a Ripoli per i ritardi legate alle strutture che dovranno completare il Viola Park, su tutte quella relativa al parcheggio per i tifosi che si recheranno al centro sportivo. Così, per accelerare i tempi, il club viola ha deciso di acquistare dei terreni che si trovano in prossimità del cs. Oggi, al massimo domani, sarà formalizzato l’acquisto davanti al notaio. Si tratta di un’area di proprietà privata a poche decine di metri dalla struttura, in grado di ospitare i mezzi di chi si recherà al Viola Park per assistere alle gare dello stadio Curva Fiesole.

I tempi di realizzazione del parcheggio non sono ancora stati stabiliti, ma è sicuro che nel giro di breve i tifosi della Fiorentina potranno avere a disposizione i loro posti auto. Il primo passo è la definizione del passaggio di proprietà davanti al notaio, che avverrà fra oggi e domani. A riportarlo è La Nazione.