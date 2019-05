V. HUGO, La sua mezza rivincita in attesa del futuro

Come scrive La Nazione oggi in edicola, dopo le prime 21 partite di campionato da titolare e la successiva panchina prima con Pioli e poi con Montella, Vitor Hugo si è ben comportato sia contro l'Empoli che contro il Milan, riprendendosi il proprio posto anche grazie agli infortuni degli altri difensori. Quando Montella parla di "valutazioni da fare" presumibilmente si riferisce anche al centrale brasiliano, pagato 8 milioni di euro da Corvino e sul quale ci sarà da prendere una decisione in vista della prossima stagione. In Brasile parlano già di un suo possibile rientro in Sudamerica ma il futuro di Vitor Hugo - conclude il quotidiano - è ancora tutto da scrivere.