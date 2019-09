UVA, Stadio? Con le Olimpiadi l'occasione giusta

L’edizione odierna de La Nazione propone oggi un’intervista al vicepresidente Uefa Michele Uva (ma anche consulente di Dario Nardella sulla questione stadio nuovo della Fiorentina). Ecco le sue parole principalmente incentrale sul tema Olimpiadi a Firenze: “Lo sport ha bisogno di case per crescere: si parte dalla base per arrivare al professionismo, ma più impianti ci sono più aumentano i praticanti, più attività fisica facciamo e meno ci si ammala, con i benefici del caso, a partire dalla salute individuale per arrivare ai costi sociosanitari a carico dello Stato. Gli impianti nuovo? In Svizzera ogni istituto ne ha uno bellissimo: dobbiamo puntare a questo obiettivo. Se la candidatura alle Olimpiadi per Firenze può essere l’occasione giusta? Qualsiasi tipo di candidatura può essere lo spunto per la mappatura, la catalogazione, il monitoraggio dell’impiantistica. Un’occasione per capire quanti impianti ci sono e a quali requisiti rispondano. Per rendersi conto anche dei parametri necessari per ospitare gare nazionali e internazionali: negli ultimi dieci anni in Europa sono stati realizzati 300 nuovi stadi, in Italia ne abbiamo fatti 3. Nel nostro Paese ci sono 62 miliardi fermi per la realizzazione di grandi opere pubbliche, anche gli impianti sportivi patiscono di questa situazione. I tre stadi sono stati tutti realizzati con denaro privato. E in effetti ho seri dubbi che per altri sport si possa contare sui privati, bisogna puntare su formule di finanza di progetto».