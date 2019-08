USCITE, Simeone sempre più verso Cagliari. Benassi...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle uscite della Fiorentina. La questione più importante al momento è quella legata a Giovanni Simeone: il Cholito, dopo aver fatto muro per settimane sembra aver accettato l'idea di lasciare Firenze. Cagliari resta al momento l'ipotesi più forte. Con la valigia pronta ci sono anche Ceccherini, il giovane Rasmussen, Eysseric che non è stato convocato per la sfida contro il Napoli, Dabo e Cristoforo. Di questi - aggiunge il quotidiano - la società viola spera di cederne almeno due a titolo definitivo.

Nella lista dei giocatori che potrebbero partire è finito anche Marco Benassi, bocciato da Montella al debutto in campionato. La Fiorentina chiede otto milioni per il centrocampista ma, per il momento, non sono arrivate offerte giuste.