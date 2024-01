USCITE, Nzola e Ikone possono partire. Infantino...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive La Repubblica davanti occhio alla coppia Ikoné e Nzola. Per l’esterno la dirigenza ascolta proposte che però ancora non sono arrivate, mentre sull’attaccante c’è grande interesse in Serie A: Cagliari, Empoli, ancora Salernitana sono tutte squadre che prenderebbero volentieri Nzola per i prossimi sei mesi. Se ne riparlerà negli ultimi giorni di mercato. Sullo sfondo anche il futuro di Infantino, che potrebbe essere ceduto in prestito.