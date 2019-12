USCITE, Dabo: c'è la coda. Dubbio Maxi-Cristoforo

Spazio al tema legato ai giocatori in esubero sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il giornale, sono in tutto 10-11 i giocatori mai in piegati o quasi della rosa della Fiorentina che potrebbero trovare una nuova sistemazione a gennaio. Il primo che è partito è stato Gilberto, ufficialmente ceduto al Fluminense, mentre sono in forse le posizioni di Maxi Olivera e di Cristoforo, entrambi cercati dal Penarol. Più di una pretendente invece sul conto di Dabo: oltre alla Spal, ci sono anche Dijon e Tolosa in Francia ma anche i belgi del Gent. Occhio anche alla pista turca, con il Trabzonspor in prima linea.