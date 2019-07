USA, I sorrisi di Chiesa aspettando Commisso

"I sorrisi di Chiesa, aspettando Rocco". Questo il titolo sulle pagine del Corriere Fiorentino dedicato al primo allenamento negli USA di Federico Chiesa. Il giornale si concentra sullo sguardo del classe '97: sereno con il sorriso, come se niente fosse. Nonostante le voci di mercato e sul corteggiamento della Juve, è come se l'attaccante risultasse impermeabile a qualsiasi tipo di pressione. Chiesa ha svolto allenamento a parte: qualche scatto, parecchi giri di campo, passaggi ravvicinati con l'altro reduce dall'Europeo U21 Milenkovic. Però con questa tabella di marcia non ci sarebbe da stupirsi se Chiesa, come il serbo, dovesse giocare uno spezzone della seconda sfida di ICC che attende i viola, alla mezzanotte italiana del 20 luglio, contro l'Arsenal.