Uno dei migliori primi tempi viola. Perché è importante proseguire in Conference

Come sottolinea stamani l'edizione di Firenze di Repubblica, quello di ieri sera contro il Panathinaikos è stato un primo splendido, tra i migliori della stagione per qualità e concretezza. Il secondo tempo ha visto invece i viola soffrire e tenere appesa fino all'ultimo la qualificazione ai quarti di Conference League ma alla fine Palladino non fallisce quella che era considerata una possibile svolta stagionale.

Era troppo importante proseguire: per le ambizioni, per la speranza di poter alzare un trofeo che manca da 24 anni, per l’automatico accesso eventuale alla prossima Europa League e per rinfocolare un entusiasmo che negli ultimi tre mesi si era affievolito vista la classifica coi viola scivolati dalle posizioni di vertice. Nella notte del dentro o fuori Palladino sceglie di affidarsi alla formazione tipo e il risultato ha pagato.