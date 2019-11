UNDER 21, Le pagelle di Ranieri e Sottil

Titolari nell'Under 21 che ieri sera ha battuto l'Islanda dei pari età per 3-0, i due viola Luca Ranieri e Riccardo Sottil sono stati protagonisti. Il difensore non convince pienamente i quotidiani, che definiscono la sua prestazione un po' in sofferenza in particolare all'inizio del match. Con l'andare avanti del match poi ha acquistato sicurezza. Sottil invece è stato il giocatore che ha sbloccato il match, con una zampata molto importante per mettere la partita sui binari giusti. Queste le pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport sui due violAzzurri:

Sottil -

Gazzetta: "6,5 - Segna il gol più complicato, ovvero il primo

Corr.sport: "7 - Decisivo perché rompe l'equilibrio nel momento più delicato della partita. La sua zampata poco dopo la mezzora regala serenità agli azzurri e li libera dell'arrembanza islandese. Poi va a strappi, dà la sensazione di poter fare di più".

TMW: "7 - Nel primo tempo è lui lo spauracchio della difesa islandese: mix di tecnica e rapidità che mette in crisi la catena di sinistra opposta. Bravo e fortunato a trovare il vantaggio: sulla torre un po' casuale di Pinamonti, scivola alle spalle di Gunnarsson e in spaccata fa uno a zero".

Ranieri -

Gazzetta: "6 - Un po' distratto in avvio sulle marcature preventive, sbaglia qualcosa ma rimedia sempre"

Corr.sport: "6 - Non sempre è ben posizionato, soffre la fisicità degli islandesi. Ma alla distanza acquista sicurezza e questo gioca a suo favore"

TMW: "Nei momenti di massima pressione degli islandesi è quello più in difficoltà: sbanda su Finnsson, che per sua fortuna sbatte sul palo, consentendogli di rimediare con una chiusura da terra. Rischia in qualche altra occasione, anche lui cresce nel finale".