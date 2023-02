UECL, Può portare diversi introiti: le cifre in ballo

Guardando l'aspetto economico della Conference League, gli ottavi di finale contro il Sivasspor, per la Fiorentina varranno diversi soldi. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il passaggio del turno vale 1 milione di euro, da sommare ai circa 9 milioni già guadagnati. Andata a Firenze il 9 marzo alle 21, ritorno una settimana dopo alle 18.45 italiane in Turchia.