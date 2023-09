UECL, Ecco i rischi che dovrebbe evitare la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Gli ottimi risultati delle italiane in Conference League e in Europa League fanno pensare che qualcosa sia cambiato nell'atteggiamento delle squadre di Serie A nei confronti dell'Europa di "secondo livello". La Fiorentina ritenta l'assalto alla finale dopo aver ribaltato l'andata dei playoff con il Rapid Vienna.

La partecipazione al torneo è abbastanza "qualificata", ci sono squadre con il ranking Uefa più alto di quello dei viola, infatti la squadra di Vincenzo Italiano si ritrova in seconda fascia. Durante il sorteggio di oggi, in programma a Montecarlo alle 14.30, è importante evitare rischi. Tra le teste di serie ci sono Eintracht Francoforte, Lilla, Bruges, Alkmaar, Gent, nessuno insuperabile per la Fiorentina, ma le dinamiche di Coppa sono speciali come s’è visto nei playoff.



A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.