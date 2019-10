UDINESE, Tabù Franchi: la vittoria manca dal 2007

Sulle pagine del quotidiano Tuttosport si dedica spazio anche all'Udinese di Tudor che domenica arriva al Franchi e sfiderà la Fiorentina alle 12.30. Tudor ritrova De Paul, e con lui proverà a cancellare il tabù Franchi. Infatti l'ultimo successo friulano in Toscana risale all'11 novembre 2007 quando Quagliarella e Di Natale piegarono i viola al termine di una gara particolarmente spettacolare finita 1-2. Da allora la squadra friulana ha raccolto zero punti in undici confronti disputati al Franchi. Una striscia che Tudor e i suoi vorranno interrompere, forti dell'entusiasmo ritrovato dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Bologna. Con molta probabilità sarà convocato Ter Avest, fermo da agosto. Non lo sarà Becao alle prese con un affaticamento muscolare. E al suo posto dovrebbe giocare Opoku. Ai box anche Stryger Larsen e Teodroczyk.