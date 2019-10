UDINESE, Male l'attacco, ma Jajalo cecchino coi viola

Due gol in serie A per Mato Jajalo, entrambi alla Fiorentina. Uno, come scrive La Gazzetta dello Sport, in casa nel 2015, mentre l'altro in trasferta nel 2016 ma con la maglia del Palermo. Oggi il trentunenne croato torna a Firenze a guidare il centrocampo dell'Udinese, squadra non proprio definibile una cooperativa del gol in quanto finora ha realizzato solo tre reti in sei partite: una al Milan nella vittoria d'esordio, poi nella sfortunata gara col Parma e infine domenica scorsa nella buona esibizione col Bologna. Si sfideranno dunque il peggior attacco del campionato e uno di quelli che spara più a raffica, con i vari Ribery e Chiesa.