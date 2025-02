Tzimas lontano dalla Fiorentina, resterà al Norimberga. I viola valutano Arnautovic

vedi letture

Stefanos Tzimas si sta allontanando sempre di più dalla possibilità di vestire la maglia viola. La Fiorentina ci ha provato negli scorsi giorni, con un'offerta cospicua al Paok Salonicco, ma la volontà del ragazzo è quella di finire la stagione in Germania, al Norimberga (dov'è in prestito tuttora), così da continuare a crescere gradatamente.

Pradè e Goretti continuano così la caccia a un vice-Kean, e il Corriere dello Sport-Stadio specifica che non è ancora stata scartata la pista Marko Arnautovic, anche se, nel caso, l'Inter lo dovrebbe sostituire con ogni probabilità perché Joaquin Correa, ad oggi, non rappresenta una certezza per via degli ultimi problemi fisici.