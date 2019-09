TV, Fiorentina-Juve match globale. Annunciata la...

Sarà un Fiorentina-Juventus di Serie A, ma sarà come se fosse una sfida da Champions League. All'Artemio Franchi si fanno registrare richieste doppie a quelle che la tribuna stampa dei viola è in grado di accogliere (motivo in più per accelerare per il nuovo stadio), ma soprattutto sarà un match trasmesso dappertutto. Infatti è annunciata la presenza di tv africane (Algeria e Ghana), belghe, francesi (Canal Plus), tedesche, serbe, del Kosovo, della Repubblica Ceca e dell'Inghilterra. Per non citare che alcuni dei giornali internazionali più importanti vedranno la partita dal vivo: l'Equipe, Bild, Kicker. Senza dimenticare l'emittente statunitense Espn. Sarà davvero un match globale. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.