TUTTOSPORT, Women, Commisso vuole primo trofeo

Bis in Supercoppa per regalare il primo trofeo a Rocco Commisso e dimostrare che la vittoria della passata edizione non fu casuale nonostante il successivo predominio bianconero. Come scrive Tuttosport, la Fiorentina Women's scalda i motori ed è pronta a sfidare la Juventus Women, alle 12:30, per il primo obiettivo della nuova stagione. Un incrocio che era già avvenuto nelle due finali che le giocatrici della Vecchia Signora hanno finora affrontato, nonché un trofeo che alle torinesi ancora manca. "Abbiamo intenzione di rendere Firenze orgogliosa di noi" ha detto mister Antonio Cincotta, ieri in conferenza stampa. Mentre capitan Alia Guagni si è così espressa: "Non dimenticherò mai la traversa colpita all'Allianz contro la Juve in campionato". Diventa piuttosto semplice - conclude il quotidiano - immaginare cosa allora la renderebbe felice...