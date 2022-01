TUTTOSPORT, Vlahovic-Juve, incontro negli scorsi giorni

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica copertina e prime pagine alla situazione attaccanti in casa Juventus: il rinnovo di Paulo Dybala sembra complicarsi e così i bianconeri tornano forte su Dusan Vlahovic. Il giornale torinese parla di come i contatti tra la Juve e l'entourage del giocatore siano costanti, con tanto di incontro negli ultimi giorni per capire la disponibilità degli agenti ad un eventuale trasferimento in bianconero.

Le difficoltà nell'operazione non mancano, la più grande è rappresentata da Rocco Commisso, che vorrebbe monetizzare al massimo dalla cessione del suo gioiello ma che ha dimostrato anche nell'ultima intervista al Financial Times di non avere un buon feeling con la società degli Agnelli e non vorrebbe quindi cedere il serbo alla rivale. Su Vlahovic è forte anche l'interesse dell'Arsenal, club che sarebbe arrivato ad offrire 70 milioni per il cartellino del giocatore. Cifre che andrebbero bene a Commisso, ma il nove della Fiorentina non sembra allettato dall'esperienza coi gunners. Così, vista la difficoltà dell'operazione, le possibilità che il serbo finisca la stagione in viola aumentano di giorno in giorno. L'alternativa a Vlahovic per la Juve rimane Gianluca Scamacca, ma anche in questo caso l'operazione sembra fattibile solo a giugno.