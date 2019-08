TUTTOSPORT, Viola pronti a convincere Falcao

La Fiorentina in questi ultimi giorni di calciomercato è molto attiva. Sulle pagine di Tuttosport si parla della suggestione di queste ultime ore in casa viola che porta il nome di Radamel Falcao. Da tempo su di lui è piombato il Galatasaray e il pressing è continuo. La trattativa però finora non è decollata, la società monegasca malgrado il contratto in scadenza il prossimo giugno punta a monetizzare il più possibile la cessione di Falcao, di qui la richiesta di almeno 5 milioni. La Fiorentina sarebbe pronta a inserirsi e a convincere il colombiano (il cui procuratore, Mendes, ha già lavorato in passato coi viola): per il 93 compleanno della società viola sarebbe un altro colpo di spessore internazionale dopo Ribery e Boateng.