TUTTOSPORT, Viola in pressing su Soucek

Dopo aver preso il baby Traorè e aver visto sfumare Obiang, la ricerca del centrocampista non si ferma in casa Fiorentina. Lo scrive Tuttosport, che tira fuori un nome già cercato in passato dal dg Corvino: Tomas Soucek dello Slavia Praga. Il mediano classe '95 piace e ha un contratto in scadenza nel 2020: un obiettivo appetibile per i viola. E la presenza dell'agente (suo come di Graiciar) Pavel Paska al centro sportivo non è parsa una casualità (qui la foto). La Fiorentina è in pressing su Soucek.