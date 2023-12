TUTTOSPORT, Viola da battaglia, no speculazioni

FirenzeViola.it

Una Viola da battaglia: è quella che prevede Tuttosport nella sua edizione odierna; è quella che chiede Vincenzo Italiano, apparso carico e determinato ieri in conferenza stampa. Stasera Ferencvaros-Fiorentina, appuntamento da non sbagliare per centrare il primato del girone.

Il quotidiano torinese allontana l'ombra dei biscotti e spiega: la Fiorentina è a Budapest per vincere. Per questo Nico sarà dalla partita sin dall'inizio: "Vogliamo vincere il girone perché ci teniamo tantissimo, è stato più complicato di un anno fa, chiuderlo in testa sarebbe una bella soddisfazione" le parole riprese da Tuttosport dalla conferenza stampa di ieri di Vincenzo Italiano, alla sua venticinquesima panchina europea e a un passo da quota 50 punti in Conference preliminari compresi (adesso è a 49 frutto di 15 vittorie e 4 pareggi).