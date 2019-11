TUTTOSPORT, Viola casa e Chiesa: Rocco ci crede

Sulle pagine odierne di Tuttosport questa mattina si parla ancora una volta di Federico Chiesa e del futuro del numero 25 viola. Come sottolinea il quotidiano, il presidente Commisso (che ieri ha confidato di non aver incontrato il padre dell’esterno due giorni fa) ha già messo in agenda un faccia a faccia con il giocatore e il suo manager con l’obiettivo di arrivare ad un’intesa per il rinnovo di contratto. Le cifre in ballo sono le stesse: 4 milioni di contratto e un accordo fino al 2024. Il lavoro si annuncia molto lungo ma nell’ambiente viola c’è fiducia di poter arrivare a strappare un sì al giocatore, che resta in forte dubbio per la gara di domani contro il Lecce.