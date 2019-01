TUTTOSPORT, Vincere per riprendere la corsa all'Europa

Sono passati più di tre mesi dall'ultima sconfitta della Fiorentina in trasferta: era il 7 ottobre 2018, i viola persero all'Olimpico con la Lazio per 1-0, riporta Tuttosport. Da allora, lontano da Firenze, i viola sono imbattuti (8 punti in 6 gare), anche se i rimpianti sono tanti, vedi i pareggi di Frosinone, Bologna e Genoa. Un buon ruolino di marcia, che Pioli punta a migliorare

non solo per festeggiare la panchina numero 300 in serie A, ma anche per ricominciare la corsa all'Europa.