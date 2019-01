TUTTOSPORT, Traoré scalda Firenze. Veretout...

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche dell'ultimo acquisto della Fiorentina, sbarcato ieri a Firenze per le visite mediche: "Traoré scalda Firenze". Tornato all'Empoli dove finirà la stagione, il Millennial pagato 12 milioni di euro con un contratto fino al 2023 è il perfetto profilo per il progetto ringiovanimento portato avanti negli ultimi tempi dalla squadra viola. Progetto che da una parte intriga, dall'altra infonde un po' di timore sui prossimi movimenti della società. Su tutti preoccupa Veretout, che di sicuro non si muoverà a gennaio ma a giugno chissà. A fare la differenza sarà la volontà del giocatore, per il quale comunque la Fiorentina dovrà prevedere un rinnovo visto che con 900.000 euro a stagione è il 9° contratto della rosa.

