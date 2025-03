TuttoSport su Panathinaikos-Fiorentina: "Atene indigesta per i viola"

"Non porta bene alla Fiorentina giocare ad Atene. Nove mesi fa ci perse la finale di Conference con l’Olympiacos, stavolta esce sconfitta per 3-2 contro il Panathinaikos. La qualificazione ai quarti non è compromessa, ma il cammino europeo si sta complicando: fra sette giorni a Firenze servirà un'altra prestazione, più arrembante, incisiva, soprattutto più continua". TuttoSport apre così le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina dopo il 3-2 subito dai viola in trasferta contro il Panathinaikos. Atene è ancora amara per i gigliati che dopo aver perso l'anno scorso contro l'Olympiakos nell'ultimo atto della Conference League, ieri sera sono usciti sconfitti dal match di andata degli ottavi di finale (sempre di Conference League) contro il Panathinaikos. Dopo un avvio disastroso, il contrario di ciò che aveva esplicitamente chiesto Palladino ai suoi, la Fiorentina è riuscita a reagire nel finale di primo tempo passando da 2-0 a 2-2.

Solo il Var nel finale della prima frazione annulla la rete del vantaggio di Moreno e nella ripresa la Fiorentina torna ad essere molle. Tete firma il terzo gol dei greci e Djuricic sfiora il quarto. La Fiorentina non riesce più ad alzarsi e il primo round della doppia sfida va al Panathinaikos.