TUTTOSPORT, Sorriso Genoa: è in arrivo Benassi

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, sono due le richieste di Andreazzoli al Genoa per la propria squadra: una punta e un centrocampista. Per quanto riguarda il secondo, la trattativa tra la società rossoblu e la Fiorentina per Marco Benassi è ben avviata e dopo averlo cercato già in passato questa volta l'ex Torino è vicino. Può essere lui il rinforzo per il centrocampo di Andreazzoli.