Tuttosport si interroga: "E adesso Palladino rischia la panchina?"

Ma adesso, con la quinta sconfitta nelle ultime sei, con le rivali per l'Europa che stanno scappando, Raffaele Palladino è a rischio? Se lo chiede Tuttosport. Coi recenti risultati e le altre squadre che continuano a macinare punti e la parte alta della classifica che si allontana, la domanda è inevitabile. Al momento, però, la società non sembra intenzionata a cambiare guida tecnica.

"Durante una stagione ci sono momenti difficili, ma ora dobbiamo restare calmi, lasciarci tutto alle spalle e guardare avanti", ha dichiarato Daniele Pradè a fine gara. "Ho visto il mister fiducioso, ha parlato alla squadra in modo convincente. Dobbiamo essere uniti e puntare alla vittoria." Se in passato il ds viola aveva lanciato qualche frecciata a Palladino e alle sue scelte, stavolta l’invito è alla compattezza, almeno fino alla sfida decisiva di giovedì contro il Panathinaikos, in cui la Fiorentina dovrà rimontare il 3-2 dell’andata per accedere ai quarti di Conference League. Subito dopo, ci sarà la Juventus, ultimo ostacolo prima della sosta. Una settimana che può decidere la stagione.