TUTTOSPORT, Show del Boa a Pistoia: e adesso...

Anche l’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’amichevole vinta ieri sera dalla Fiorentina per 4-1 sulla Pistoiese, sottolineando in particolare quella che è stata la prestazione di Boateng: “Contro la Pistoiese lo show di Boateng” è il titolo del trafiletto di pagina 25 con il quotidiano che sottolinea che dopo la buona prova del ghanese contro la squadra dell’ex Pippo Pancaro, il numero 10 abbia rilanciato la proprie quotazioni in vista delle prossime sfide dei viola in campionato: non appena Montella deciderà di varare un modulo con una punta, l’ex Milan potrebbe essere il primo nome sulla lista da provare.