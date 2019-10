TUTTOSPORT, Riscossa Montella, caccia ai 400 punti

Come scrive Tuttosport, quella di Vincenzo Montella è una sorta di rivincita, visto che fino a poche settimane fa la sua panchina veniva considerata già scricchiolante. Poi cinque partite con 11 punti conquistati. E la fiducia nella società non è mai venuta meno, compreso Pradè con cui l'Aeroplanino forma un sodalizio ormai collaudatissimo, certificato a Firenze da tre quarti posti in campionato nel loro primo triennio viola (2012-'15) più una finale e una semifinale di Coppa Italia e una semifinale di Europa League. In cerca dei 400 punti complessivi in A - ormai prossimi -, Montella ha finora conquistato a Firenze ben 121 risultati positivi (85 successi e 36 pareggi) in 169 partite fra campionato e coppe: una media che lo pone tra i primi della storia del club.