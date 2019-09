TUTTOSPORT, Ribery show contro il Perugia

Una prova anti-Juve quella disputata ieri sera dalla Fiorentina, scesa in campo per un'amichevole contro il Perugia. Test utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe dei neo acquisti, a iniziare da Ribery, divenuto capitano quando Benassi è uscito per una contusione al ginocchio. Lo spagnolo Montiel decide la gara con un delizioso sinistro. Montella nel post partita ha ribadito come la sua squadra sbagli troppo. E sulle parole di Mancini ha risposto così; "Roberto è sensibile e vicino alla Fiorentina". Lo scrive Tuttosport.