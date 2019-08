TUTTOSPORT, Punto mercato: da Demme a Llorente

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato viola sia in entrata che in uscita: Per quanto riguarda il primo, nel mirino ci sono Demme del Lipsia, Rongier del Nantes e l'ex Badelj. Nel frattempo la Fiorentina sta sistemando anche la posizione di Dragowski con un prolungamento fino al 2023 e ritocco dell'ingaggio. In uscita si discute la cessione di Hancko allo Slavia Praga e si cerca degli acquirenti per Dabo, Eysseric e Thereau. Se Simeone verrà ceduto la priorità diventerà completare l'attacco: lo svincolato Llorente e il talentuoso Sam Lammers del Psv si confermano tra i nomi più gettonati.