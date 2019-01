TUTTOSPORT, Pioli sfida il tabù chiamato Roma

Sarà una partita dalle molte sfide quella tra Fiorentina e Roma, scrive stamani Tuttosport. Innanzitutto quella di Pioli contro una squadra che spesso gli ha fatto male in carriera: due esoneri del tecnico sono avvenuti dopo una partita contro i giallorossi. Il primo nel 2007 quando sedeva sulla panchina del Parma, il secondo dopo un derby perso per 4-1 dalla sua Lazio. E se su 19 partite giocate contro la Roma, Pioli ne ha vinte solo due (di cui una proprio l'anno scorso all'Olimpico), è evidente come battere i giallorossi sia quasi un tabù. Ma quella al Franchi sarà anche la sfida tra Chiesa e Zaniolo, due delle migliori promesse del nostro campionato. Il tecnico in conferenza non ha fatto un dramma dell'addio del trequartista della Roma: è importante pensare solo all'oggi, e quell'oggi in casa Fiorentina si chiama Coppa Italia.