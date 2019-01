TUTTOSPORT, Ora Chiesa vuole il gol al Franchi

Anche l’edizione odierna di Tuttosport questa mattina dedica spazio a Federico Chiesa e alla suo ritrovato feeling con il gol: come sottolinea il quotidiano, in vista della sfida di Coppa Italia contro la Roma, il numero 25 viola è determinato di voler mettere a segno il suo primo gol al Franchi di questo 2019, visto che per il momento le quattro reti realizzate a gennaio sono state messe a segno tutte lontano da Firenze (a Torino e Verona). L’ultimo gol tra le mura amiche del resto è datato 22 settembre 2018 (gol del 3-0 definitivo contro la Spal). Con le sue prodezze, la Fiorentina può sognare l'Europa: in estate, poi, ci sarà tempo per le aste di mercato sul suo conto.